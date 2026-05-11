Studio Ghibli gana Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades

La candidatura fue propuesta por Alfonso Palacio y Sergio G. Sánchez, miembros del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026.

El jurado del Premio, convocado por la Fundación Princesa de Asturias, estuvo presidido por Miguel Falomir Faus e integrado por Irene Cano Piquero, Juan Fernández-Miranda Fernández-Miranda, Álex Grijelmo García, Alma Guillermoprieto, Isabel Izquierdo Peraile, Miguel Ángel Liso Tejada, Begoña Lolo Herranz, Catalina Luca de Tena y García-Conde, marquesa del Valle de Tena, Cristina de Middel Puch, Miguel Ángel Oliver Fernández, Enrique Pascual Pons, Ana Santos Aramburo, Diana Sorensen y Óscar Loureda Lamas.

El estudio de animación japonés Studio Ghibli fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026, el cual recibirá en octubre, en una ceremonia solemne encabezada por los Reyes de España, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía.

Studio Ghibli es uno de los estudios de animación más icónicos del mundo. Fundado en 1985 por Hayao Miyazaki, Isao Takahata —creador de las populares series Heidi (1974) y Marco (1976)— y Toshio Suzuki, el estudio ha creado algunas de las películas animadas más reconocidas por la crítica y el público.

Referencia internacional en la animación, las películas del Studio Ghibli han destacado por sus historias llenas de sensibilidad, fantasía y mensajes ecológicos. Su influencia ha trascendido generaciones y fronteras, creando un puente cultural que une a personas de diferentes orígenes y transmitiendo valores atemporales como la amistad, la empatía y el respeto.

Sus producciones se caracterizan por su gran creatividad, su animación artesanal y por la exploración de temáticas, como el amor por la naturaleza, la tolerancia y el respeto por los seres humanos, especialmente por los ancianos.

El cine de Studio Ghibli encuentra belleza en lo cotidiano y hace de los momentos de calma y contemplación una pieza fundamental de sus historias. Otra particularidad de sus obras es la fuerza y la determinación de sus protagonistas femeninas, destacadas por su valentía, complejidad y capacidad de transformación.

Su estilo tradicional, con dibujos hechos a mano, pinturas acrílicas y acuarelas, ha sido una de sus marcas distintivas y ha contribuido a la universalidad de sus historias.

Títulos destacados del estudio son El castillo en el cielo, 1986, Mi vecino Totoro, 1988, Nicky, la aprendiz de bruja, 1989 o Porco Rosso (1992).

En 1997, el estudio logró el reconocimiento internacional con La princesa Mononoke, primera película de animación en ganar el Premio de la Academia del Cine Japonés.

En 2001 vio la luz la que es considerada la obra cumbre del estudio y de la carrera de Hayao Miyazki: El viaje de Chihiro, en la que se describen el viaje simbólico de una niña a un mundo fantástico y su tránsito de la infancia a la edad adulta.

Miyazaki despliega en esta cinta un discurso crítico sobre la sociedad japonesa moderna, que ahonda en los conflictos generacionales, la disolución de la cultura tradicional en una sociedad globalizada y la destrucción del medio ambiente.

La cinta batió todos los récords de recaudación y es la película de animación japonesa más premiada de la historia, incluyendo el galardón de mejor película en los premios de la Academia del Cine de Japón (2001), el Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín (2002) y el Óscar a la mejor película de animación (2003).

Otros trabajos son El castillo vagabundo, 2004; Ponyo en el acantilado, 2008; Arrietty y el mundo de los diminutos, 2010; El viento se levanta, 2013; El recuerdo de Marnie, 2014, dirigida por Hiromasa Yonebayashi, y Earwig y la bruja, 2020, de Gorō Miyazaki.

En 2023, Miyazaki volvió a la dirección con la película El niño y la garza, con la que logró de nuevo el elogio de la crítica y que le reportó al estudio su segundo premio Óscar. En el año 2024 el estudio recibió la Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes, primera vez en la historia del galardón que no recaía en una persona.

Además de los reconocimientos recibidos por Studio Ghibli, Hayao Miyazaki ha recibido, de forma individual, el León de Oro por toda su trayectoria en el Festival Internacional de Cine de Venecia en 2005, el Karl Edward Wagner Award (Reino Unido, 2009), el Óscar honorífico de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos en 2014 y el Life Achievement de los World Fantasy Awards (EE. UU., 2019), entre otros reconocimientos.

El acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias se celebra tradicionalmente en el mes de octubre en una solemne ceremonia presidida por Sus Majestades los Reyes de España, acompañados por Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía.

Cada Premio Princesa de Asturias está dotado con una escultura de Joan Miró —símbolo representativo del galardón—, un diploma acreditativo, una insignia y la cantidad en metálico de cincuenta mil euros.