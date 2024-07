Bajo la campaña Rocket Man Resale, el cantante lanzó casi 250 artículos de su guardarropa que van desde los 26 a los 6 mil 500 dólares.

“Dar nueva vida a las prendas más preciadas de mi guardarropa siempre ha sido especial para mí. Durante décadas he donado los tesoros de mi armario para apoyar a la Fundación Elton John contra el sida”, dijo John sobre la subasta.

Los compradores podrán encontrar artículos en marcas como Prada, Gucci y Versace, camisas usadas en conciertos, y más. Todos los beneficios recaudados en esta subasta se destinarán a apoyar el trabajo de la Fundación Elton John contra el Sida para acabar con el estigma de la comunidad LGBTQ+.

Conocido por su extravagante estilo que acompaña siempre con imponentes gafas de sol, la carrera de Elton John abarca más de 60 de éxitos, como I’m Still Standing, Your Song o That’s What Friends Are For, que lo convierten en uno de los artistas más exitosos de la historia.