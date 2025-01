Subastan borrador con la letra de ‘Mr. Tambourine Man’ y otros objetos de Bob Dylan

Los primeros borradores del éxito número 1 del cantante y compositor, Bob Dylan, “Mr. Tambourine Man”, fueron subastados, junto con otros objetos extraordinarios de la vida del músico.

Una pintura al óleo original será subastada próximamente entre otras cosas y se espera que algunos alcancen los 600 mil dólares, según Julien’s Auctions, que vende los artículos.

Los objetos que se venden forman parte de la colección personal del periodista Al Aronowitz, conocido como el “padrino del periodismo de rock”, que se hizo amigo de muchas de las estrellas sobre las que informaba, incluido Dylan, dijo la casa de subastas, a cnnespanol.cnn.com.

Entre los objetos hay obras de arte originales, como un óleo firmado de 1968, y un disco analógico de la regrabación de “The Times They Are A-Changin”, una de las canciones más famosas del cantante, que se publicó en 1964.

Además, un folleto promocional del primer gran concierto en solitario de Dylan en 1963 en el Town Hall de Nueva York y varias fotos antiguas del cantante.

Pero lo más llamativo, de acuerdo con el medio, son los tres borradores de “Mr. Tambourine Man”, la primera composición de Bob Dylan que alcanzó el número 1 en Estados Unidos y el Reino Unido.

Dylan perfeccionó la letra durante su estancia en la casa de la familia Aronowitz en Berkeley Heights, Nueva Jersey, mientras escuchaba “Can I Get A Witness” de Marvin Gaye repetidamente, según la casa de subastas, que añadió que se estima que las páginas se venderán por entre 400 mil y 600 mil dólares.

Aronowitz dice en un artículo que Dylan escribió la canción en una máquina de escribir portátil en medio de un remolino de humo de cigarrillo, “sus dedos huesudos y de largas uñas repiqueteaban las palabras en mi papel de copia robado del Saturday Evening Post de color canario”.

Más tarde, Aronowitz dijo que encontró “un cesto de basura lleno de falsos comienzos arrugados”, según extractos del artículo publicados en el sitio de la casa de subastas.

“Tomé las hojas arrugadas, las alisé, leí las locas líneas que saltaban, sonreí para mis adentros ante los saltos que nunca aterrizaban y luego metí las hojas en una carpeta de archivos”.

La casa de subastas añadió que “las páginas muestran cambios sustanciales desde el primer borrador hasta el tercero, que se aproxima a la versión final de la canción, aunque sigue teniendo variaciones significativas respecto a la letra definitiva”.

El hijo de Aronowitz, Myles, dijo que su padre, fallecido en 2005, era “mucho más que un periodista, entendía lo que estos artistas intentaban hacer”.

“La colección representa la capacidad instintiva de mi padre para identificar y conectar con la grandeza. Cada objeto es una prueba de ello y de cómo, con su magia, te metía literalmente en la habitación”, dijo en un comunicado.

La subasta, titulada “Celebrating Bob Dylan: The Al Aronowitz Archive, T Bone Burnett, & More”, tendrá lugar en el Musicians Hall of Fame and Museum de Nashville, Tennessee, el 18 de enero.

La venta coincide con la llegada a los cines de todo el mundo de la película biográfica de Bob Dylan “A Complete Unknown”, de James Mangold.

Protagonizada por Timothée Chalamet en el papel de Dylan, la película sigue el espectacular ascenso del músico desde su llegada a Nueva York a los 19 años hasta convertirse en uno de los cantantes y compositores más influyentes de todos los tiempos.

En 2016, Dylan recibió el Premio Nobel de Literatura por “crear nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense”. Ha vendido más de 125 millones de discos a lo largo de su carrera.