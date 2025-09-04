Subastan el sable láser de Darth Vader por más de 1.2 millones de dólares

La casa de subastas Propstore, especializada en memorabilia cinematográfica, incluirá el arma de combate en su Entertainment Memorabilia Live Auction: Los Angeles Summer 2025, junto con otros objetos legendarios como el látigo de Indiana Jones y el traje de Batman interpretado por Michael Keaton.

Este emblemático prop, utilizado en The Empire Strikes Back (1980) y Return of the Jedi (1983) , saldrá a subasta esta semana y se espera que alcance un precio superior a 1.2 millones de dólares.

El sable láser rojo que utilizó Darth Vader en la trilogía original de Star Wars se ha convertido en uno de los objetos de colección más codiciados de la historia del cine.

El sable, no funcional, es descrito como la prop principal para los duelos de Vader, utilizado tanto por David Prowse como por el doble de riesgo Bob Anderson, destacó elimparcial.com

Según Propstore, el objeto muestra marcas visibles de su uso en las escenas de acción, incluyendo un corte en la cubierta superior, grietas, pintura desprendida y rasguños, lo que confirma su autenticidad y su participación en momentos icónicos como la famosa escena en la que Vader corta la mano de Luke Skywalker mientras declara: “Yo soy tu padre”.

El precio de salida del sable es de 500 mil dólares, pero la puja más alta ya ha alcanzado 1.2 millones de dólares, lo que evidencia la pasión de los coleccionistas por obtener un fragmento tangible de la historia cinematográfica.

Los fanáticos del universo de George Lucas tendrán la oportunidad de competir por esta pieza única, que no solo representa un símbolo del cine de ciencia ficción, sino también de la cultura pop global que Star Wars ha influido desde su estreno en 1977.

Esta subasta promete convertirse en un evento histórico para los coleccionistas, donde un sable láser dejará de ser un objeto de ficción para transformarse en una inversión millonaria y un tesoro de colección inigualable.