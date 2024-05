Tanto Lennon como George Harrison tocaron la Framus de 12 cuerdas mientras trabajaban en ¡Help! y en el álbum Rubber Soul. Lennon la toca durante la interpretación de You’ve Got To Hide Your Love Away en la película ¡Help!, mientras que su distintivo sonido de 12 cuerdas también está presente en canciones como It’s Only Love, I’ve Just Seen a Face, Girl y Norwegian Wood.

Después de su uso por Lennon y Harrison, la guitarra llegó a manos de Gordon Waller, el cantautor escocés del dúo Peter and Gordon. Posteriormente, Waller la pasó a uno de los road managers del dúo.