Subastan la ballesta de Chewbacca usada en la trilogía de ‘Star Wars’

La icónica ballesta de Chewbacca que apareció en la trilogía original de Star Wars fue puesta en una subasta organizada por Propstore, una reconocida compañía de recuerdos cinematográficos.

Según la descripción oficial del artículo, el bowcaster de Chewbacca fue sometido a un proceso de restauración en algunos de sus componentes. Inicialmente, se estimaba que la pieza alcanzaría un precio de entre 300 mil y 600 mil dólares, pero la fiebre por Star Wars superó todas las expectativas.

Cabe recordar que la ballesta fue el arma principal del querido wookiee en Star Wars: A New Hope, The Empire Strikes Back y Return of the Jedi. El objeto fue vendido por la impresionante suma de 768 mil 600 dólares.