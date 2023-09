“Mary cuidó la colección maravillosamente y se ocupó de todo”, contó el director senior de Sotheby’s David Macdonald, quien curó la exposición y supervisa la subasta, que se concretará en la sede de Londres desde este miércoles y hasta el 11 de septiembre.

Entre los objetos se destacan los borradores de canciones como “We Are the Champions”, “Don’t Stop Me Now”, “Somebody To Love”, “Killer Queen” y por supuesto, “Bohemian Rhapsody”, siendo este último el segundo artículo más caro en la colección con un precio base de 1 millón 500 mil dólares.

El souvenir más caro de la subasta es el piano negro de media cola Yamaha G2 Baby Grand, que el cantante cuidaba con esmero: no permitía que fumaran cerca de él, o que le pusieran un vaso encima. Mercury sentía una conexión creativa única con este instrumento, que está valuado en casi cuatro millones de dólares.

“Freddie Mercury, una superestrella del rock de fama mundial, era, lejos de los escenarios, un coleccionista muy culto. A través de seis subastas, Sotheby’s refleja el caleidoscópico mundo de estilo y calidad de Freddie Mercury, que abarca arte, moda, instrumentos musicales, documentos personales, posesiones y fotografías, muebles y joyas, acumulados a lo largo de 50 años”, se lee en el comunicado emitido por la casa de subastas.

Varios de estos artículos reflejan el lado público del artista mientras que otros permiten descubrir sus intereses y curiosidades privados, así como su sentido del humor. Hay un peine de bigote de Tiffany y está también la capa y la corona que llevó durante la última gira de la banda, “God Save The Queen”, en 1986.