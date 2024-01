Field explicó la elección en su libro “Pat in the City: My Life of Fashion, Style and Breaking All the Rules”, cuyo extracto se publicó en Vogue en febrero de 2023, detalló cnnenespanol.com

“En la caja de prendas de rebajas-tendencias de temporadas pasadas que murieron se asomaba un tul blanco como la cresta espumosa de una ola en un mar de artículos desechables”, escribió Field, y añadió que “pensó que Sarah Jessica podría sentirse identificada con esta falda loca debido a sus antecedentes como bailarina de ballet.”

“Pero lo más importante es que la falda estilo tutú era caprichosa, aventurera e inesperada, como la serie ‘Sex and the City’”, añadió Field.

El tutú también apareció en la película Sex and the City de 2008, en una escena en la que Carrie limpia su armario y decide si se queda con ciertos conjuntos.

“Sus amigas Samantha, Charlotte y Miranda juzgaron si las prendas debían conservarse o desecharse, y este atuendo fue unánime”, dice el anuncio de la subasta.

También destaca el hecho de que esta falda es una de las cinco utilizadas en los créditos iniciales de la serie y viene con un certificado de autenticidad firmado por Field.

El tutú forma parte de la subasta titulada Imparable: estilos exclusivos de mujeres icónicas en la moda, que también incluye prendas de la Princesa Diana, Audrey Hepburn y Elizabeth Taylor, entre otras.