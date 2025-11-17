Subastarán emotiva carta que Taylor Swift le escribió a Liam Payne en 2017

La cantante Taylor Swift escribió al ex integrante de One Direction Liam Payne en 2017 una emotiva carta, la cual será subastada en diciembre, anunció la casa británica Omega Auctions.

La subastadora incluyó el manuscrito de la cantante en su próxima venta dedicada a memorabilia musical.

En la nota fechada el 12.1.17, la intérprete le dijo a Lyam Payne que siempre lo había estado apoyando en su carrera en solitario.

La carta está valorada entre 6 mil 500 y 13 mil 150 dólares aproximadamente, de acuerdo con la página web de la casa de subastas.

La descripción señala que la nota se le entregó al cantante antes de sus respectivas actuaciones en el Capital FM Jingle Bell Ball de ese año en el O2 Arena de Londres. Swift y Payne actuaron en el concierto el 10 de diciembre de 2017.

“¡Liam, cuánto tiempo sin verte! Me alegro mucho por ti, ¡lo estás haciendo genial! Estoy obsesionada con ‘Bedroom Floor’. Es genial verte desde lejos, siempre te estoy animando. ¡Mucha suerte esta noche!”, dice la carta, de acuerdo con quien.com.

Estaba firmada por Swift y venía en un sobre con la palabra “Liam” y estrellas en el frente, sellado con un sello de cera personalizado con la letra “T”.

Payne lanzó el sencillo “Bedroom Floor” en octubre de ese mismo año, después de debutar como solista con “Strip That Down” tras el hiato indefinido de One Direction en 2016.

Según la descripción publicada por la casa de subastas, el cantante entregó la nota a un “colaborador cercano” poco tiempo después de recibirla.