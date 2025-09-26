Subastarán en Londres la guitarra de Noel Gallagher, símbolo de la separación de Oasis

Entre los artículos destacados figuran piezas de otros íconos de la música, como las gafas tintadas de John Lennon de su etapa conocida como el “fin de semana perdido”, valoradas en 400 mil dólares, el sombrero blanco de Michael Jackson usado en “Smooth Criminal” , estimado en 100 mil dólares, y una carta manuscrita y firmada por David Bowie dirigida a John Peel, que podría alcanzar entre 8 mil y 16 mil dólares, según detalló The Independent .

La subasta, programada para los días 23 y 24 de octubre de 2025, incluirá también la guitarra acústica Takamine FP460SC utilizada por Noel Gallagher para grabar “Wonderwall” , junto a unos 150 objetos relacionados con Oasis, de acuerdo con infobae.com.

Este instrumento fabricado en los años 60, se convirtió en un símbolo de uno de los momentos más turbulentos de la historia del rock británico y será uno de los principales atractivos de la próxima subasta de Propstore.

La guitarra Gibson ES-355, color rojo cereza, de Noel Gallagher, dañada la noche en que Oasis se separó tras una pelea entre los hermanos Gallagher en París en 2009, será subastada en Londres con un valor estimado de hasta 670 mil dólares.

La guitarra con un valor estimado de hasta 670 mil dólares. ( )

La historia de la guitarra a subastar remite a la noche del 28 de agosto de 2009, cuando Oasis debía presentarse en el festival Rock en Seine de París. En ese momento, la relación entre Liam y Noel Gallagher se encontraba en su punto más bajo, tras meses de tensiones públicas, insultos en redes sociales y desplazamientos por separado a los conciertos.

La pelea estalló minutos antes de salir al escenario y marcó el final de la banda. Noel Gallagher anunció la ruptura en el sitio web del grupo con un mensaje que reflejaba tanto alivio como tristeza: “Con algo de tristeza y un gran alivio, les comunico que esta noche dejo Oasis. La gente dirá lo que quiera, pero simplemente no podía seguir trabajando con Liam ni un día más”.

En declaraciones recogidas por The Independent, Noel Gallagher recordó que, antes de la pelea, Liam arrojó una ciruela en el camerino y luego regresó empuñando una guitarra “como si fuera un hacha”.

“Fue un acto violento totalmente innecesario: estaba blandiendo su guitarra y casi me arranca la cara con ella”, relató el músico sobre el incidente que selló la separación de Oasis.

La guitarra Gibson ES-355, que ahora se subasta, no solo fue protagonista de aquel altercado, sino que también ocupó un lugar especial en la carrera de Noel Gallagher.

En una nota que acompaña al instrumento, el propio Noel la describe como su “guitarra favorita número uno”, utilizada tanto para componer como para grabar numerosas canciones de Oasis y en presentaciones en vivo. “Paz, amor y bananas”, concluye el mensaje firmado por el guitarrista.

Además de los objetos de Oasis, la subasta de Propstore reunirá artículos de figuras legendarias como Jimi Hendrix y Elvis Presley, consolidando el evento como una celebración de la historia de la música.

El contexto de la subasta coincide con la gira de reunión de Oasis, que batió récords de asistencia y recaudación. Según The Guardian, el regreso de la banda este invierno generó ingresos estimados en $535 millones de dólares, con conciertos en estadios como Wembley y presentaciones programadas en países de Asia y Sudamérica.

A pesar de la reconciliación profesional de los hermanos Gallagher, la guitarra dañada en París permanece como un recordatorio tangible de una época marcada por la tensión y la creatividad.