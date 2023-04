Alrededor de mil 500 objetos que pertenecieron a la difunta estrella del rock británico Freddie Mercury van a salir a subasta, entre ellos borradores nunca vistos de la letra de We Are the Champions escrita a mano, una de las canciones más famosas del grupo Queen.

Los objetos los pone a la venta Mary Austin, amiga íntima de Mercury, quien heredó su patrimonio. Además de los borradores de las letras de las canciones, entre los artículos que se pondrán a la venta figuran: gafas rosas con forma de estrella similares a las que Mercury llevaba en el vídeo musical de su éxito de 1977 We Will Rock You; su pequeño peine para el bigote de Tiffany & Co.