Un modelo perdido hace mucho tiempo de un caza Ala-X, utilizado en la película original de Star Wars (1977) saldrá a subasta, con un precio de salida de 400 mil dólares.

Utilizado en el rodaje de la batalla final de Star Wars: Episodio IV - A New Hope, en la que la Alianza Rebelde lucha contra el Imperio sobre la Estrella de la Muerte, el modelo representa la cumbre de los artefactos de Star Wars que nunca habían llegado al mercado”, según la casa de subastas Heritage Auctions, con sede en Dallas.

Las dos alas superiores del caza están pintadas con una única franja roja, que lo identifica como el Líder Rojo del escuadrón.

El modelo forma parte de una colección que perteneció al difunto Greg Jein, un fabricante de miniaturas nominado al Oscar y al Emmy, conocido por su trabajo en Star Trek y Close Encounters of the Third Kind, y se subastará los días 14 y 15 de octubre.

Conocido desde hace tiempo como “el Ala-X desaparecido”, fue descubierto por un equipo de expertos en efectos visuales, entre ellos Gene Kozicki, mientras ayudaban a la familia de Jein a rebuscar en su colección, según declaró Kozicki a Hollywood Reporter.