Alberto Guerra was the #Vogue Guest Judge at the second #MadonnaCelebrationTour show at #PalacioDeLosDeportes in #MexicoCity tonight!!! 🇲🇽 #MadonnaInMexico #TheCelebrationTour #MadonnaEnMexico #MadonnaCDMX #Mexico #MadonnaMexicopic.twitter.com/qTf9LEPb0L