’Suena’ la Banda MS en juego de la Serie del Caribe

ZAPOPAN._ Previo al juego estelar entre Charros de Jalisco (México Rojo) y Cangrejeros de Santurce, de Puerto Rico, en el Estadio Panamericano, los vocalistas de la Banda MS fueron invitados a realizar el primer lanzamiento.

La fanaticada aplaudió la participación de Alan Ramírez y Walo Silvas, quienes animaron al público con su presencia y dando la patada de la buena suerte a México, al quedar con una victoria de 3-0 sobre los Cangrejeros de Santurce, cerrando así la tercera jornada de la Serie del Caribe Jalisco 2026.