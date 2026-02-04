Espectáculos
’Suena’ la Banda MS en juego de la Serie del Caribe

Vocalistas de la Banda MS realizaron el primer lanzamiento previo al juego entre Charros de Jalisco (México Rojo) y Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico) en Zapopan
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
04/02/2026 06:42
04/02/2026 06:42

ZAPOPAN._ Previo al juego estelar entre Charros de Jalisco (México Rojo) y Cangrejeros de Santurce, de Puerto Rico, en el Estadio Panamericano, los vocalistas de la Banda MS fueron invitados a realizar el primer lanzamiento.

La fanaticada aplaudió la participación de Alan Ramírez y Walo Silvas, quienes animaron al público con su presencia y dando la patada de la buena suerte a México, al quedar con una victoria de 3-0 sobre los Cangrejeros de Santurce, cerrando así la tercera jornada de la Serie del Caribe Jalisco 2026.

$!Con Sergio Romo, ex jugador de las grandes ligas.
Con Sergio Romo, ex jugador de las grandes ligas. ( Foto: IG @bandamsoficial)
  • $!Walo y Alan son invitados al juego.
    Walo y Alan son invitados al juego.
  • $!Los integrantes de la Banda MS animaron al público presente.
    Los integrantes de la Banda MS animaron al público presente.
