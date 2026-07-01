Suena la MS en el triunfo de la Selección Mexicana, con el tema ‘Mi mayor anhelo’

El triunfo de la selección mexicana fue celebrado a todo pulmón en el Estadio Azteca, y una manera de hacerlo, fue cuando el público asistente e integrantes de la selección corearon en la cancha y en las gradas uno de los temas emblemáticos de la MS, ‘Mi mayor anhelo’

En un clip que circula en las redes sociales, se puede apreciar cómo, mientras los jugadores de la selección celebran su triunfo, de fondo se escucha el reconocido tema de la MS, al que tanto el público como la selección se suma al coro, uniéndose en una sola voz, entonando la canción a todo pulmón, generando con ello un momento inolvidable.

Acompañando al video está la frase “El himno de la Selección ¡Mi mayor Anhelo! ¡Y suene y suena MS! Lo que puede lograr una canción”, se puede leer en la publicación hecha por Ocean Rodríguez.