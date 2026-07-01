Espectáculos
|
En partido de futbol

Suena la MS en el triunfo de la Selección Mexicana, con el tema ‘Mi mayor anhelo’

La banda se hace presente tras el triunfo de la selección en el Estadio Azteca, donde miles de almas ahí presentes cantan a todo pulmón este éxito de la banda mazatleca
Leopoldo Medina |
01/07/2026 12:37
01/07/2026 12:37

El triunfo de la selección mexicana fue celebrado a todo pulmón en el Estadio Azteca, y una manera de hacerlo, fue cuando el público asistente e integrantes de la selección corearon en la cancha y en las gradas uno de los temas emblemáticos de la MS, ‘Mi mayor anhelo’

En un clip que circula en las redes sociales, se puede apreciar cómo, mientras los jugadores de la selección celebran su triunfo, de fondo se escucha el reconocido tema de la MS, al que tanto el público como la selección se suma al coro, uniéndose en una sola voz, entonando la canción a todo pulmón, generando con ello un momento inolvidable.

Acompañando al video está la frase “El himno de la Selección ¡Mi mayor Anhelo! ¡Y suene y suena MS! Lo que puede lograr una canción”, se puede leer en la publicación hecha por Ocean Rodríguez.

Como era de esperarse los comentarios no se hicieron esperar tras la publicación, mensajes como: “Qué chingón”, “Hasta donde ha llegado La Banda, gracias a la gente”, “Qué padre”.

$!Integrantes de la MS se suman al festejo.
Integrantes de la MS se suman al festejo.

Mientras esto sucedía en la cancha, en otro clip, se puede ver a integrantes de la MS, entre ellos Walo y Alan, vocalistas de la agrupación, disfrutando de este momento desde sus oficinas, abrazados interpretando el tema junto a ellos, celebrando este triunfo.

#Copa del Mundo
#Banda MS
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube