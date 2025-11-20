Suena la música campirana en el Paseo del Ángel

La música ranchera de antaño, así como de nuevos estilos del regional mexicano llegó al Programa Miércoles de concierto con Grupo Ficción, quienes ofrecieron el espectáculo Amor ficticio con un repertorio variado que deleitó a los presentes en el Paseo del Ángel.

La agrupación campirana integrada por Óscar Ávila López en la armonía y primera voz; José Ortiz Ramírez en el requinto y segunda voz, y Carlos Ávila Camberos en el bajo eléctrico, lleva su música al público desde el 2021, con producciones profesionales en todas las plataformas digitales con temas para todo tipo de gustos.

En el concierto sonaron temas como Cuando abras los ojos, famosa por la interpretación de Los únicos de México; Y cómo es él, del cantautor mexicano José Luis Perales, Carta abierta, de Cuco Sánchez, pero que fuera interpretada por artistas reconocidos tales como Lola Beltrán y Los Tigres del Norte.

Grupo Ficción continuó imprimiendo su sello al concierto con las temas Ni parientes somos, Amar a mi nivel, Con olor a hierba y Volveré a amar, mismas que fueron coreadas por el público que disfrutó del programa que incluyó canciones emblemáticas de la música ranchera como Ingratos ojos míos, de Los Dinámicos del Norte y Te vi bonita, de Chuy Vega.

En evento transmitido vía Facebook Live, simultáneamente en las redes oficiales de la casa rosalina y Cultura UAS, los músicos recibieron un reconocimiento de parte de la Universidad Autónomo de Sinaloa por su destacada participación en el Programa Miércoles de concierto que cada semana impulsa el talento universitario y acerca la música a la sociedad.