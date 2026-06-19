Sufre accidente doméstico el cantante Miguel Ríos, pospone algunas presentaciones

El cantante Miguel Ríos suspendió parte de su agenda profesional después de sufrir un accidente doméstico que derivó en un problema de salud, según informó su equipo mediante un comunicado oficial.
La situación obligó al cantante español a modificar compromisos previstos dentro de la gira El último vals. Aunque el entorno del artista reportó una evolución favorable, los médicos recomendaron un periodo de descanso antes de que retome sus actividades sobre los escenarios.
La oficina de representación de Miguel Ríos informó que el músico sufrió “un pequeño accidente doméstico” que le provocó “un leve traumatismo craneal, según el parte médico”.
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El comunicado precisó que la recomendación de los especialistas consiste en mantener reposo durante varios días para favorecer la recuperación del artista, señala elheraldo.com.mx
“Por recomendación médica, y aunque su evolución es favorable, deberá guardar unos días de reposo”, señaló el mensaje difundido a través de los canales oficiales del cantante.
La recomendación médica tuvo un impacto inmediato en la agenda de la gira El último vals. El primer concierto afectado corresponde a la actuación programada para el 19 de junio en Ourense, España.
El Ayuntamiento de la ciudad confirmó que el artista finalmente no participará en las fiestas locales debido al incidente doméstico reportado por su equipo.