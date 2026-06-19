Sufre accidente doméstico el cantante Miguel Ríos, pospone algunas presentaciones

El cantante Miguel Ríos suspendió parte de su agenda profesional después de sufrir un accidente doméstico que derivó en un problema de salud, según informó su equipo mediante un comunicado oficial.

La situación obligó al cantante español a modificar compromisos previstos dentro de la gira El último vals. Aunque el entorno del artista reportó una evolución favorable, los médicos recomendaron un periodo de descanso antes de que retome sus actividades sobre los escenarios.

La oficina de representación de Miguel Ríos informó que el músico sufrió “un pequeño accidente doméstico” que le provocó “un leve traumatismo craneal, según el parte médico”.