Sufre accidente el actor Luis de Alba, aparece con golpes en el rostro

Abigail Alfaro, esposa del comediante, explicó al matutino de Imagen Televisión que el incidente se debió a un desmayo repentino, señala infobae.com

De acuerdo con información difundida por el propio actor en redes sociales y confirmada en entrevista con el programa Sale el Sol, el intérprete aseguró que no hubo lesiones que pusieran en riesgo su vida.

El comediante Luis de Alba reapareció con golpes visibles en el rostro luego de un accidente; tras rumores sobre una posible gravedad, su esposa aclaró que su salud permanecía estable y bajo observación médica.

“Luis se levantó y de repente se le fue, tuvo un blackout completamente y, lógicamente, en peso cayó directamente al piso, al concreto. Fue muy doloroso el golpe”.

Destacó que la movilidad de Luis ya era reducida y que continuaron los estudios médicos para determinar la causa del desmayo, sin que hasta ese momento se detectaran secuelas graves.

Según Alfaro, aunque el golpe fue aparatoso, los médicos confirmaron que no existían complicaciones mayores.

“Afortunadamente, hasta ahorita no hay ninguna complicación de salud que le pueda dejar una secuela”, subrayó.

Al despertar, el actor se mostró confundido pero consciente y preguntó por sus hijos y lo sucedido, lo que indicó que mantenía la lucidez pese al accidente.

Desde el hospital, Luis de Alba utilizó su característico humor para tranquilizar a sus seguidores. En un video, afirmó: “Tuve un accidente, entonces me trajeron al hospital donde estoy ahorita, pero afortunadamente no me pasó nada más que golpes”.

El actor desmintió versiones alarmistas sobre su estado: “Ya me andaban hasta matando, que está gravísimo. No es cierto, estoy perfecto y listo pa’ poder tener tiempo de estar con ustedes mucho tiempo más”.

Los seguidores del actor mostraron apoyo en redes sociales tras la publicación de las imágenes, donde se observaba la magnitud de los moretones. “Ahora voy a ser el luchador, el Mapache Atómico”, bromeó el comediante, integrando el accidente a su repertorio.

Luis de Alba contó con más de sesenta años de carrera en la comedia mexicana. Fue conocido por personajes como El Pirruris, Juan Camaney, El Indio Maclovio y el Ratón Crispín. Su trabajo abarcó televisión, cine y teatro, así como proyectos empresariales junto a su esposa en Jalisco.

La confirmación sobre su estado de salud brindó tranquilidad a quienes siguen de cerca su trayectoria. El actor permaneció bajo observación médica mientras continuaban los estudios para descartar riesgos futuros.