$!Sufre accidente Natanael Cano, se incendia su camioneta

Natanael Cano sufrió un accidente mientras viajaba en su camioneta, una Shelby Ford F150 en Hermosillo, Sonora. De acuerdo con la información compartida por el equipo del cantante, la camioneta presentó una falla mecánica y comenzó a sacar humo antes de incendiarse. En redes circularon fotografías de cómo habría quedado la camioneta completamente quemada. Algunos reportes indican que el cantante se dirigía a visitar a su colega, el intérprete Gabito Ballesteros, cuando ocurrió el incidente.

Comunicado oficial de Los CT respecto a los hechos ocurridos sobre el vehículo de Natanael Cano. pic.twitter.com/coGo7ctSE8 — Natanael Cano News (@NatanaelCanoNew) August 29, 2025

Tras hacerse viral la noticia, el equipo de Natanael Cano, Los Corridos Tumbados, confirmaron que la camioneta sí era del cantante y que él y parte de su equipo viajaban al interior del vehículo, cuando comenzó a sacar humo, señala milenio.com “En nombre de Los CT y Natanael Cano, confirmamos que el vehículo involucrado pertenecía a Natanael. El se encontraba dentro en el momento en que el automóvil presentó una falla y comenzó a sacar humo”. La disquera de Natanael Cano explicó en el comunicado que el cantante y su equipo se encontraban dentro del vehículo y poco después, la camioneta se incendió; sin embargo, todos los que iban a bordo de la camioneta, salieron de inmediato y sin incidentes.