$!Sufre accidente Natanael Cano, se incendia su camioneta

Natanael Cano sufrió un accidente mientras viajaba en su camioneta, una Shelby Ford F150 en Hermosillo, Sonora. De acuerdo con la información compartida por el equipo del cantante, la camioneta presentó una falla mecánica y comenzó a sacar humo antes de incendiarse.
En redes circularon fotografías de cómo habría quedado la camioneta completamente quemada. Algunos reportes indican que el cantante se dirigía a visitar a su colega, el intérprete Gabito Ballesteros, cuando ocurrió el incidente.
Comunicado oficial de Los CT respecto a los hechos ocurridos sobre el vehículo de Natanael Cano. pic.twitter.com/coGo7ctSE8— Natanael Cano News (@NatanaelCanoNew)
August 29, 2025
Comunicado oficial de Los CT respecto a los hechos ocurridos sobre el vehículo de Natanael Cano. pic.twitter.com/coGo7ctSE8
Tras hacerse viral la noticia, el equipo de Natanael Cano, Los Corridos Tumbados, confirmaron que la camioneta sí era del cantante y que él y parte de su equipo viajaban al interior del vehículo, cuando comenzó a sacar humo, señala milenio.com
“En nombre de Los CT y Natanael Cano, confirmamos que el vehículo involucrado pertenecía a Natanael. El se encontraba dentro en el momento en que el automóvil presentó una falla y comenzó a sacar humo”.
La disquera de Natanael Cano explicó en el comunicado que el cantante y su equipo se encontraban dentro del vehículo y poco después, la camioneta se incendió; sin embargo, todos los que iban a bordo de la camioneta, salieron de inmediato y sin incidentes.
“Natanael y su equipo salieron del vehículo de inmediato y sin incidentes, y poco después la camioneta se incendió. Agradecemos sinceramente a los medios y colegas por su preocupación y apoyo”.
Tras el aparatoso incendio de una camioneta Ford F-150 Shelby modificada generó gran movilización en Hermosillo, Sonora, y de inmediato se vinculó al cantante de corridos tumbados Natanael Cano.
Las imágenes del vehículo envuelto en llamas circularon rápidamente en redes sociales, donde usuarios compartieron fotos y videos que mostraban la unidad completamente destruida hasta quedar en cenizas.
Aunque en un inicio se aseguró que la lujosa camioneta pertenecía al intérprete de Perlas Negras, hasta el momento el artista no ha confirmado ni desmentido la información.
De acuerdo con reportes locales, el siniestro ocurrió alrededor de las 18:00 horas en el fraccionamiento Haciendas Residencial, ubicado al noreste de Hermosillo. Testigos señalaron que el vehículo comenzó a arder mientras circulaba por el acceso principal del complejo habitacional.
Elementos del Departamento de Bomberos acudieron de inmediato para sofocar el fuego. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque la pérdida material de la camioneta fue total.