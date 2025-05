Sufre accidente vocalista de Calibre 50

“¿Cómo están? ya se dieron cuenta que no estoy tan bien que digamos, tuve un accidente el domingo, y me atreví a subir este video porque mucha gente me preguntó ¿por qué no había subido alguna historia, alguna publicación? Esta es la realidad de las cosas, los chismes creo que se cuentan solos”.

Sobre lo que le ocurrió, reveló por qué tiene los brazos inmovilizados, aunque afirma que está feliz porque pudo ser algo más grave, señala milenio.com

“Miren, traigo dos fisuras, una en cada brazo, del codo, los dos brazos fueron los suertudos esta vez, por algo pasan las cosas, digo, agradecemos que no fue otra cosa más grave, solo fue una fisura, de ahí fue lo mejor, pudo haber seguido una quebrada”.

Aunque este accidente no le quita el sentido del humor, y asegura que las cosas siempre pasan por algo.

“Hay que verle lo positivo, creo que es lo mínimo que me pudo haber pasado entre lo malo, me encuentro bien, todo raspado del brazo derecho, la espalda, pero dentro de lo que cabe estoy bien, se me ha complicado hacer muchas cosas, no les mando un abrazo porque no puedo”.

El video rápidamente se hizo viral, por lo que varios de sus compañeros y seguidores llenaron la caja de comentarios con mensajes bromeando y mandándole muchos ánimos.

“Eres una hermosa escultura de yeso”, “Que se recupere pronto amigo”, “Que te mejores pronto Tony cuídate mucho”, “Chale que mal rollo compa tony pero como dices lo bueno que no paso a mayores dentro de lo malo y que buena actitud como siempre te caracteriza ese ánimo, que pronto te recuperes mijo para seguir con todo adelante”.