Sufre Aldo De Nigris aparatosa caída durante el desfile del Carnaval de Mazatlán 2026

Una aparatosa caída sufrió el actor Aldo De Nigris, durante el primer desfile del Carnaval de Mazatlán 2026, el hecho quedó grabado, y se ha hecho viral en las redes sociales.

En el video se puede apreciar como el ganador de La Casa de los Famosos 2, cae hacia atrás de manera estrepitosa, al no alcanzar a sujetarse rápidamente cuando su carro alegórico avanzo hacia adelante.

Tras la caída, el actor logra recuperarse y quedar sentado en el lugar, para después levantarse sin problema alguno, tomando el hecho como un momento gracioso con el público asistente. Hasta el momento se desconoce si tuvo alguna lesión seria.