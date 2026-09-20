$!Sufre Alejandra Guzmán luxación de cadera en pleno concierto, y lo cancela

Un difícil momento de salud interrumpió la presentación de la cantante mexicana Alejandra Guzmán en el estado de Veracruz, luego de que la artista sufriera una luxación de cadera en pleno escenario.
Durante el desarrollo del espectáculo, la intérprete de rock manifestó un intenso malestar físico y detuvo la interpretación para notificar directamente a su público a través del micrófono lo que le estaba sucediendo.
Ante la imposibilidad de continuar con el concierto, los organizadores procedieron a la cancelación inmediata del evento para que la cantante fuera atendida por el personal médico y trasladada a un hospital cercano. El video de los hechos empezó a circular por las redes sociales de manera inmediata.
Tras ser ingresada al hospital y recibir la atención médica correspondiente, la “Reina del Rock” utilizó sus redes sociales para difundir un comunicado oficial dirigido a sus fanáticos, medios de comunicación y público en general. En el escrito, la artista buscó brindar tranquilidad sobre su condición física tras el susto vivido en el escenario.
“Queridos amigos de Veracruz, antes que nada les agradezco con todo el corazón su apoyo y cariño en este incidente. Gracias a Dios ya me acomodaron la cadera y ya me encuentro bien. Gracias al gran doctor Eduardo Arévalo”, expresó la intérprete, agradeciendo la rápida intervención del especialista que estuvo a cargo de su procedimiento.
Pese al aparatoso percance y la movilización de emergencia, Alejandra Guzmán dejó claro que su compromiso con la audiencia veracruzana se mantiene firme una vez que cumpla con el periodo de reposo indicado.
En el mismo mensaje, la cantautora precisó que el show no fue cancelado de forma definitiva, sino únicamente postergado de manera temporal.
“Esta fecha, este concierto se quedó en pausa, así que muy pronto retomamos con toda la fuerza rockera en este gran lugar. Los quiero”, concluyó la artista mexicana, prometiendo regresar a los escenarios en cuanto se recupere por completo.