$!Sufre Alejandra Guzmán luxación de cadera en pleno concierto, y lo cancela

Un difícil momento de salud interrumpió la presentación de la cantante mexicana Alejandra Guzmán en el estado de Veracruz, luego de que la artista sufriera una luxación de cadera en pleno escenario.

Durante el desarrollo del espectáculo, la intérprete de rock manifestó un intenso malestar físico y detuvo la interpretación para notificar directamente a su público a través del micrófono lo que le estaba sucediendo.

Ante la imposibilidad de continuar con el concierto, los organizadores procedieron a la cancelación inmediata del evento para que la cantante fuera atendida por el personal médico y trasladada a un hospital cercano. El video de los hechos empezó a circular por las redes sociales de manera inmediata.