Sufre Alejandra Guzmán, una nueva lesión, tras vivir un accidente en su casa

Un accidente en casa volvió a encender las alarmas en torno a la salud de Alejandra Guzmán. De acuerdo con su papá, el cantante Enrique Guzmán, la rockera sufrió una fuerte caída en casa tras tropezar con su perro, lo que le provocó una lesión en la cadera, aunque sin consecuencias graves.

La artista de 58 años se encuentra en recuperación y no requirió hospitalización, según detalló el artista durante un reciente encuentro con diferentes medios de comunicación.

La salud de Alejandra Guzmán volvió a generar preocupación después de que su papá, Enrique Guzmán, revelara que la cantante sufrió una fuerte caída en su casa que le provocó una nueva lesión en la cadera.

“Se tropezó con el perro, que no sé cómo se llama. Se le atravesó, se cayó y se le zafó la cadera porque las dos caderas que tiene son de titanio”, dijo el cantante durante una conferencia de prensa con la que promocionó su participación en el show La última caravana del rock and roll.

El intérprete de La plaga aseguró que, por fortuna, la caída no requirió hospitalización y que su hija ya se encuentra en proceso de recuperación: “Eso le estiró un nervio de la pierna, así que lo único que necesita es un masaje”, explicó.

Esta zona es especialmente delicada para Alejandra Guzmán, ya que desde hace años tiene dos prótesis de titanio debido al desgaste en sus articulaciones. Sin embargo, no es la primera vez que enfrenta una situación similar, señala quien.com

“Ya le pasó una vez trabajando en Las Vegas, que haciendo un paso de baile se le zafó porque el hueso entra en la pelvis y se le zafa de ahí, pero creo que ya está bien”, agregó el artista.

Alejandra Guzmán ha enfrentado diversos problemas de salud en los últimos años, lo que la ha llevado a someterse a múltiples cirugías y pausar su carrera en distintos momentos.

En 2025, tras una recaída, tuvo que posponer su gira para atender complicaciones derivadas de los biopolímeros que le fueron inyectados en 2009, los cuales se encapsularon y provocaron infecciones severas.

Entre los procedimientos más importantes destaca una reconstrucción total de la columna debido a osteoporosis, realizada de emergencia en 2025 y con una última intervención en diciembre de ese mismo año.

La propia cantante compartió en enero de 2026 que le fueron reconstruidas varias zonas, incluyendo cervicales, lumbares y sacros, además de la colocación de prótesis de titanio.

A lo largo de los años, también ha sido intervenida de la cadera en dos ocasiones (2013 y 2016) y ha enfrentado otros problemas de salud, como hipertensión arterial y dolores crónicos que afectan su actividad profesional.

Pese a todo, la intérprete ha mostrado avances en su recuperación. En enero de 2026 compartió estudios médicos donde evidenció mejoría y aseguró que, después de más de una década, finalmente dejó de sentir dolor. Su papá, Enrique Guzmán, ha confirmado que, aunque continúa en rehabilitación, su evolución ha sido positiva.