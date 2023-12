El video de la caída de Alex Lora fue difundido hace apenas unas horas a través de la página oficial de El Tri en Facebook, sin embargo, dicha grabación fue replicada en otras plataformas donde las imágenes tuvieron gran repercusión, originándose la preocupación por la salud del intérprete de éxitos como Cuando tú no estás y Vicioso.

En las imágenes difundidas por la agrupación de Rock se puede ver que Alex Lora y su esposa, Chela Lora, se encontraban realizando una dinámica más que habitual en sus conciertos, la cual, consiste en lanzar balones al público mientras dice su famosa frase de “Y recuerden, niños...el Rock and Roll es un deporte, practíquenlo”, no obstante, en esta ocasión las cosas no salieron como se esperaban y terminó sufriendo un percance en el escenario.

Según se pudo ver, Alex Lora pateó un balón hacía el público, sin embargo, al momento de tratar de recuperar su postura perdió el equilibrio y aunque hizo todo lo posible por mantenerse en pie terminó cayendo de espaldas muy cerca de un amplificador y de uno de sus guitarristas, afortunadamente no sufrió ningún golpe más allá de la caída.

Tras terminar en el piso, Chela Lora corrió para auxiliar a su esposo, así como su guitarrista y también corrió personal de su staff para ayudarlo a ponerse de pie y una vez que recuperó la vertical, el cantante le indicó a su equipo que se encontraba bien y siguió realizando la referida dinámica por lo que todavía pudo lanzar algunos balones más a su público.

Pese a que fue hace apenas unas horas cuando se difundió el video de la caída de Alex Lora, todo parece indicar que este percance no tuvo ninguna consecuencia de consideración para para empezar el papá de Celia Lora pudo levantarse sin problemas y continuar su concierto, además, hace unas horas, difundió una postal en la que se le pudo ver cumpliendo con sus compromisos artísticos de manera normal.