Los médicos le recomendaron no conducir o hacer cualquier actividad que eleve demasiado la frecuencia cardíaca, señaló milenio.com

El guitarrista, de 77 años, dijo que tuvo este problema de salud hace aproximadamente una semana, pero no quiso revelarlo hasta ahora, según cuenta en un vídeo en su cuenta de Instagram.

Brian May, el guitarrista de la legendaria banda británica Queen, admitió este miércoles que sufrió recientemente un “leve derrame cerebral” que le hizo perder un poco el control de un brazo, pero recalcó que está bien.

“Estoy aquí para traerles, en primer lugar, una buena noticia, creo, la buena noticia es que puedo tocar la guitarra después de los eventos de los últimos días”, afirmó.” Y digo esto porque estaba en duda, porque ese pequeño contratiempo de salud que mencioné ocurrió hace una semana, y lo llamaron un leve derrame cerebral. De repente, de la nada, no tenía ningún control sobre este brazo”, explicó.

May, que ostenta el título de ‘caballero’ (sir), reconoció que la experiencia fue un poco aterradora, pero elogió la atención que recibió del Hospital Frimley Park en el condado de Surrey (a las afueras de Londres).

“Solo hago lo que me dicen, que es básicamente nada”, dijo. Además de guitarrista, May es astrofísico y defensor de los animales. May alcanzó fama mundial en la banda Queen junto con el fallecido vocalista Freddie Mercury y el batería Roger Taylor.