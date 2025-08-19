Sufre caída vocalista de Los Tigres del Norte en pleno concierto

Inmediatamente se escuchan los gritos de angustia de los miles de asistentes presentes, tras ser testigos del fuerte golpe que sufrió el querido artista. Uno de sus compañeros de banda acude rápidamente para ayudarlo, al igual que lo hicieron algunos integrantes del equipo de logística.

El cantante de 72 años se encontraba desplazándose por el escenario, mientras tocaba su acordeón e interpretaba una canción. De repente, un paso en falso hizo que perdiera totalmente el equilibrio, con tan mala fortuna que terminó cayendo de manera estrepitosa al suelo.

Jorge Hernández, el vocalista de Los Tigres del Norte , fue protagonista de un angustioso momento, luego de que sufriera una aparatosa caída durante una presentación que la banda ofrecía en San Luis de Potosí.

Como todo un roble, el cantante se restableció. Sin vacilación tomó nuevamente su acordeón, su sombrero y continúo con la presentación como si nada hubiera ocurrido, generando una gran ovación de parte del público presente, señala peopleenespanol.com

Aunque la banda no ha hecho oficial si el tropiezo dejó alguna consecuencia física al cantante, todo parece indicar que más allá del susto generado por el momento, el ícono de la música latina se encuentra muy bien.

Desde luego, personas que se encontraban disfrutando del concierto, que hacía parte de los eventos de la Feria Nacional Potosina 2025, captaron el angustiante momento en video y lo han compartido a través de las redes sociales.

Los seguidores de la legendaria banda no dejaron pasar la ocasión para compartir sus mensajes de cariño y preocupación por el estado de Hernández.

“¡Por favor cuidenlo! Es patrimonio cultural”, “¡Ojalá no tenga consecuencias, ya a nuestra edad esas caídas son muy fuertes!”, “Que bueno que no pasó a mayores, DLB”, “Al jefe de jefes nada lo detiene”; fueron algunos de los comentarios escritos por los usuarios de las redes.