Sufre Jhonny Caz esguince tras tropiezo al bajar del escenario

Jhonny Caz, integrante de Grupo Firme y hermano de Eduin Caz, tendrá que hacer una pausa en su ritmo habitual luego de sufrir un esguince de segundo grado en un pie, tras tropezar al término de una reciente presentación en un palenque.

El accidente ocurrió este martes 1 de septiembre, cuando el cantante dio un mal paso y perdió el equilibrio de manera inesperada al bajar del escenario.

Horas después, fue el propio Jhonny quien compartió en sus redes sociales un video para mostrar a sus seguidores lo ocurrido y tomar con humor el percance.

De acuerdo con lo que dio a conocer el artista, la lesión fue diagnosticada como un esguince de segundo grado, por lo que deberá mantener reposo y seguir medidas para disminuir la inflamación, entre ellas el uso de vendaje o una bota ortopédica y la aplicación de hielo.

Con su característico sentido del humor, Jhonny Caz adelantó que le esperan al menos dos semanas complicadas mientras se recupera.

Hasta el momento no se han informado cancelaciones de las próximas presentaciones de Grupo Firme, por lo que el cantante podría tener que presentarse con movilidad limitada o incluso permanecer sentado durante algunos de sus siguientes conciertos.

Este no es el primer accidente que enfrenta el intérprete sobre un escenario. En septiembre de 2022, durante una presentación en Guadalajara, sufrió una caída que le provocó una herida en la barbilla y requirió varios puntos de sutura.

La agrupación mantiene programadas diversas fechas para los próximos meses. En septiembre realizará una gira por España, con presentaciones el 19 de septiembre en Roig Arena, en Valencia; el 20 en Málaga Forum; el 25 en Movistar Arena de Madrid, y el 26 en el Pavelló Olímpic de Badalona, Barcelona.

En México, Grupo Firme tiene contemplados los palenques del Fex, en Mexicali, el 2 de octubre; Fiestas de Octubre, en Guadalajara, los días 31 de octubre y 1 de noviembre, además de una presentación el 19 de diciembre en el Estadio de Béisbol Beto Ávila, en Boca del Río, Veracruz.