Sufre la actriz Ana Martín accidente en plena grabación

La reconocida actriz Ana Martín preocupó a sus seguidores luego de que circulara la noticia de que el día de ayer sufrió un accidente mientras grababa una escena para una telenovela.

Según reportes, la estrella de exitosos melodramas como La desalmada, Destilando amor y Rubí sufrió una aparatosa caída durante el rodaje.

Horas más tarde, fue la propia Ana Martín quien compartió detalles sobre lo ocurrido en exclusiva para el periodista Carlo Uriel, aclarando la situación.

A sus 78 años, Ana Martín sigue siendo una de las figuras más emblemáticas de las telenovelas en México, con una trayectoria impecable en producciones, señala milenio.com

Por eso, el reciente accidente que sufrió mientras grababa una escena generó gran preocupación entre sus seguidores y televidentes.

Para aclarar la situación, Ana ofreció una breve entrevista al periodista Carlo Uriel, donde habló sobre la caída que sufrió durante las grabaciones. En sus declaraciones, la actriz aseguró que se encuentra bien y que retomará su trabajo sin mayores contratiempos.

“Me caí, era en piedras y como mis zapatos son planos, me resbalé y me caí. No pasó nada, ya estoy en casa”, explicó la actriz, detallando que no sufrió lesiones graves. Ana Martín también aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo recibido por parte de sus compañeros en el set durante el incidente.