$!Sufre Mariana Seoane de enfermedad incurable

“Esto pasó al mes de haber tenido Covid-19. Se llama egofonía, me hice varios estudios. Del oído izquierdo me escucho como en amplificador. Se llama egofonía porque solo me escucho yo. No es tinitus. Si estoy en silencio no pasa nada. Gracias a Dios no perdí audición”, explicó la cantante.

“No hay nada que hacer, no hay una operación, no hay nada. Me he hecho todo tipo de estudios y no sé cuando se me va a quitar”, resaltó.

Pese a todo, la también actriz está preocupada porque ha pasado mucho tiempo y no ha visto mejoría de ningún tipo, aunque espera que pronto pueda recuperarse.” Han pasado nueve meses de hacer tenido la enfermedad y no me ha mejorado nada lo del oído”, confesó.

“Espero que así como llegó, en un momento se me quite, pero no se me ha quitado”, explicó.

“Cada vez me resulta más fuerte porque soy actriz y cantante. Cantando no me afecta, quizá me escucho hasta mejor, pero a la hora de ponerme monitores no los aguanto, cuando tengo a la banda atrás, todo muy fuerte, termina haciéndome como una nube horrible en la cabeza”.

Mariana Seoane asegura que este padecimiento no la hará detener sus proyectos profesionales y ahora está promocionando una nueva versión de su tema Una de dos, con la participación de La Sonora Dinamita.