sufre Marisela un accidente automovilístico rumbo a Chiapas

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles técnicos sobre la causa del accidente ni la ubicación exacta del mismo, y no existe información oficial que contradiga la versión proporcionada por su equipo.

La información fue confirmada por la oficina de la intérprete mediante un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales, específicamente a través de su cuenta de Instagram, fuente directa de los datos aquí reportados.

El percance ocurrió mientras se dirigían a cumplir un compromiso profesional en el municipio de Huixtla, donde la artista se presentaría como parte del cierre de la Feria de Huixtla 2026.

La cantante mexicoestadounidense Marisela, conocida por el público como La Dama de Hierro , sufrió un accidente automovilístico junto a su equipo de trabajo durante la madrugada de este viernes.

De acuerdo con el mensaje compartido por la representación de la cantante, tanto Marisela como las personas que la acompañaban fueron atendidas tras el incidente únicamente para revisión médica preventiva, señala elimparcial.com

El comunicado señala de forma textual. “Para su fortuna, Marisela y las personas que conforman su equipo se encuentran bien y fueron atendidas para confirmar su estado de salud”.

La artista, de 59 años, no presentó lesiones visibles ni requirió hospitalización, según la información confirmada por su oficina. Tampoco se reportaron heridos de gravedad entre los integrantes de su staff. Hasta ahora, no se han difundido imágenes del accidente ni reportes adicionales por parte de autoridades locales, por lo que cualquier versión distinta debe considerarse especulativa.

Derivado del accidente y de los problemas logísticos que este generó, el equipo de Marisela anunció la cancelación del concierto programado para la noche de este viernes, el cual formaba parte de las actividades de cierre de la Feria de Huixtla 2026.

En el mismo comunicado, la oficina de la cantante ofreció disculpas al público por los inconvenientes y explicó que la decisión se tomó como una medida responsable tras el incidente vial.

También se informó que, hasta el momento, no existe una fecha confirmada para la reprogramación del espectáculo ni se han detallado los mecanismos de reembolso para los boletos adquiridos, información que será comunicada posteriormente por los organizadores locales.

Tras darse a conocer la noticia, seguidores de la intérprete reaccionaron de inmediato a través de redes sociales con mensajes de apoyo y alivio. Comentarios como “Gracias a Dios se encuentran bien” y “Rezando por Marisela y su equipo” se multiplicaron en las publicaciones oficiales, reflejando la preocupación inicial del público y el respaldo hacia la cantante.

Por el momento, Marisela no ha emitido un mensaje personal en video o audio. Toda la información disponible proviene exclusivamente del comunicado de su oficina, por lo que cualquier declaración atribuida directamente a la artista que circule fuera de este contexto no ha sido confirmada.

Hasta ahora, los datos confirmados son claros: hubo un accidente automovilístico, no se reportaron heridos y el concierto fue cancelado. No se ha informado sobre daños materiales, responsabilidades legales o intervención de servicios de emergencia más allá de la revisión médica preventiva. Cualquier información adicional deberá provenir de comunicados oficiales o de autoridades competentes.

Marisela se encuentra fuera de peligro y en reposo, según lo informado por su equipo. No se ha anunciado la cancelación de otros compromisos futuros, aunque se espera que su agenda pueda ajustarse dependiendo de recomendaciones médicas o logísticas.