Sufre Post Malone dolorosa caída en concierto

El rapero estadounidense Post Malone sufrió una aparatosa caída del escenario durante un concierto en Saint Louis, Missouri, la cual produjo un fuerte dolor en el área de las costillas. Sin embargo, esto no detuvo el espectáculo del cantante.

En un video que se divulgó en redes sociales, se observa al intérprete de I like you y Circles saludar a unos fanáticos mientras daba el concierto. Momentos después, camina a lo largo del escenario circular, pero no notó que en este había una apertura, detalló el portal msn.com