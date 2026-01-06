Sufre Post Malone un accidente en plena transmisión en vivo

El momento ocurrió mientras el artista promocionaba su evento Post Malone’s Murder Circus , cuando decidió improvisar una acrobacia que terminó convirtiéndose en uno de los clips más comentados en redes sociales.

Post Malone volvió a demostrar que la espontaneidad puede jugar malas pasadas. Durante un stream en vivo en Twitch, el cantante sorprendió a sus seguidores al intentar un backflip (una voltereta hacia atrás) desde una silla de escritorio, una maniobra que rápidamente salió mal y quedó captada en video ante miles de espectadores.

En el video, que ya circula ampliamente en TikTok, X e Instagram, se observa a Post Malone levantarse de su silla giratoria y advertir a su audiencia que solo sería “un intento”.

El cantante se subió a la base de la silla e intentó impulsarse hacia atrás para completar el salto. Sin embargo, la silla giró inesperadamente, provocando que el artista perdiera el equilibrio y cayera con fuerza al suelo antes de completar el movimiento, señala milenio.com

Lo que más llamó la atención de los fans fue que, pese al golpe, Post Malone nunca soltó el cigarrillo encendido que sostenía en la mano.

“Me lastimé la muñeca”. Tras la caída, el intérprete de Sunflower se incorporó rápidamente, levantó el pulgar frente a la cámara y confirmó que se había lastimado la muñeca, aunque sin consecuencias graves.

“Me lastimé la muñeca porque mi maldita silla rotó”, comentó entre risas y gestos de dolor. Lejos de cortar la transmisión, el cantante continuó el stream jugando su colaboración con Hunt: Showdown 1896: Post Malone’s Murder Circus el evento especial.

Los accidentes se han convertido en una constante inesperada en la carrera de Post Malone. En septiembre de 2022, el cantante sufrió una fuerte caída durante un concierto en St. Louis, cuando cayó por una abertura del escenario que no estaba cubierta, provocándole lesiones en las costillas que incluso lo obligaron a recibir atención médica tras el show.

Posteriormente, en 2023, el artista volvió a preocupar a sus seguidores al caer del escenario durante un concierto en Arizona, mientras brindaba con un fan. En aquella ocasión, Post Malone se torció el tobillo, aunque decidió continuar con la presentación pese al dolor.

Ahora, el incidente ocurrido durante su stream en vivo en Twitch, donde intentó realizar un backflip desde una silla giratoria y terminó lesionándose la muñeca, se suma a esta serie de tropiezos que han marcado distintos momentos de su carrera pública.

Afortunadamente, en todos los casos, el cantante ha logrado recuperarse y tomarse los episodios con humor.