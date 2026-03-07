Sufre Yuridia lesión en su rostro por causa de un medicamento antiviral

La preocupación por posibles quemaduras o lesiones en su rostro se intensificó luego de sus propias declaraciones sobre lo que vivió recientemente.

Sin dar detalles inmediatos sobre su estado actual, la artista provocó incertidumbre y una oleada de preguntas entre quienes siguen de cerca su carrera.

La cantante Yuridia encendió las alarmas entre sus admiradores tras compartir un video en TikTok donde habló abiertamente sobre un episodio de salud que ha atravesado durante sus embarazos.

En el video difundido en su cuenta oficial, Yuridia relató. “Este video es para algún dermatólogo que, que me esté viendo por ahí. Resulta que cuando yo me embarazo me sale herpes porque se me bajan las defensas y me sale herpes en el ojo y se me hincha todo el ojo”.

La intérprete continuó describiendo su experiencia con este padecimiento recurrente durante sus embarazos, especificando que la última aparición ocurrió cuando esperaba a su hijo Noah, detalla vanguardia.com

La cantante explicó que, en busca de alivio, optó por utilizar aciclovir, un medicamento antiviral.

“En el embarazo del Benny, que fue antes del de Noah, usé aciclovir y me funcionó superbién. Pero en el del Noah usé aciclovir, pero se ve que me equivoqué, porque cuando me lo puse me ardió hasta el cu.., güey. Me ardió tanto. Se me quemó la cara, o sea, me empezó a arder así, me lo quité y me lo embarré y, y me empezó a arder todo. Así se me quemó”, expresó en el video.

Yuridia mostró preocupación al revelar que el mal uso del medicamento le provocó una mancha visible. “Me dejó una mancha aquí, esta manchita de acá, que ya no, o sea, ya no puedo quitar con nada. O sea, no sé si ya se va a quedar ahí por el resto de mi vida esa mancha o qué es lo que tengo que hacer, porque literal es una cicatriz de una quemadura provocada por aciclovir”, afirmó.

Tras la publicación, el video de Yuridia generó una amplia respuesta en TikTok. Los usuarios manifestaron sorpresa y preocupación, cuestionando la decisión de automedicarse y no recurrir directamente a un especialista.

“¿Cómo así que nuestra patrona se receta sola y no va a un especialista?”, acompañado de emojis de asombro. Otros seguidores aprovecharon para bromear sobre la situación y la interacción de la cantante con la inteligencia artificial.

Otro comentario que resaltó fue: “Solo porque es Yuridia me chutaría medicina interna y luego dermatología para tener una consulta toda divertida con Yuridia”, reflejando el apoyo y el afecto de sus admiradores, pese a la preocupación por su salud.

A pesar del tono relajado y humorístico de algunos mensajes, la inquietud por el bienestar de Yuridia persiste entre la comunidad digital. Hasta el momento, la artista no ha anunciado si acudirá con un dermatólogo para tratar la cicatriz derivada del incidente.