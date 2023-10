A este proyecto también se suma también Andrew Garfield, actor que fue reconocido por El sorprendente Hombre Araña y que sería parte de millonaria producción de Spiderman: No Way Home, señala vanguardia.com

Guillermo del Toro’s ‘FRANKENSTEIN,’ starring Andrew Garfield, Oscar Isaac, Mia Goth, and Christoph Waltz, begins filming in February. https://t.co/J3RTSARQmf pic.twitter.com/DK26kBUryh

Entre este reparto también se encuentra el reconocido Christop Waltz, quien ha dado vida a personajes que rayan la psicopatía en Inglourious Basterds, o que cumplen un rol más sencillo en Django: Unchained, lo que seguramente dotará de grandes actuaciones a esta adaptación.

Y por último está el actor Óscar Isaac, quien destacó entre las series de Marvel después de interpretar a Moon Knight, siendo su trabajo en esta serie reconocido por la crítica.

No obstante, esta reunión de grandes actores no podría complementarse mejor que con un gran director, aquí es donde entra en juego la creatividad de Guillermo del Toro, quien ha logrado consolidarse a través de emotivas historias con un mensaje profundo y hasta oscuro. Ejemplos como Shape of Water, Hellboy, o El laberinto del fauno nos dan una muestra de lo que es capaz este creador en el cine de monstruos.