Supera Bad Bunny los mil millones de dólares en ingresos por giras

Podrá gustar o no Bad Bunny, su forma de cantar o su desempeño sobre los escenarios, pero el puertorriqueño se ha mantenido como el cantante masculino del momento.

Esto quedó confirmado esta semana al convertirse en el primer artista latino en recaudar mil millones de dólares en giras gracias a la venta de boletos y sin cantar en inglés.

La noticia fue confirmada por el medio estadounidense Billboard, que dio a conocer que, de acuerdo con la recopilación de Billboard Boxscore, que incluye los conciertos realizados entre 2017 y 2019, la gira El Último Tour del Mundo de 2022 y la actual Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny ha acumulado mil 80 millones de dólares y 6.4 millones de boletos vendidos en 260 conciertos reportados.

Menos de 25 artistas han superado los mil millones de dólares en la historia de los 40 años de Boxscore, incluyendo a Bad Bunny como el primer artista latino en alcanzar esa cifra en ingresos por venta de entradas, detalla vanguardia.com