Supera Drake recórd histórico que tenía Michael Jackson

El rapero canadiense Drake volvió a hacer historia en la industria musical luego de superar un récord que durante décadas perteneció a Michael Jackson, consolidándose como el artista masculino solista con más canciones número uno en la historia del Billboard Hot 100. La información fue confirmada por la revista especializada Billboard, que detalló que el debut de su nuevo sencillo Janice STFU en el primer lugar del Hot 100 permitió a Drake alcanzar un total de 14 temas en la cima de la lista, superando así el récord histórico que compartía con Michael Jackson. El logro marca un nuevo capítulo en la carrera del intérprete canadiense, quien también consiguió otro récord importante: colocar 42 canciones en una sola semana dentro del Hot 100, una cifra nunca antes registrada en la historia de Billboard.

Drake is celebrating one of the biggest weeks ever on the Billboard Hot 100, with “Janice STFU” off "Iceman" debuting at No. 1, giving him his 14th career No. 1 on the Hot 100.



This breaks his tie with Michael Jackson for the most chart-toppers by a solo male artist in the... pic.twitter.com/lkzDSA39Eb — TMZ (@TMZ) May 26, 2026

Durante años, Michael Jackson mantuvo el reconocimiento como el solista masculino con más números uno en el Billboard Hot 100, una lista considerada como uno de los principales indicadores del éxito comercial en la música estadounidense, señala elimparcial.com Ahora, Drake rompe ese empate y se coloca oficialmente en la cima gracias al desempeño de Janice STFU, sencillo que debutó directamente en el primer lugar tras el lanzamiento de sus nuevos proyectos musicales. Con ello, el rapero suma 14 canciones número uno en el Hot 100, dejando atrás las 13 que acumuló el llamado “Rey del Pop” durante su histórica trayectoria. La revista Billboard destacó que este nuevo récord reafirma el impacto de Drake dentro de la industria musical contemporánea y su dominio en plataformas digitales, radio y ventas. Además del nuevo récord de números uno, Drake también logró otra marca histórica relacionada con la cantidad de canciones posicionadas simultáneamente dentro del Billboard Hot 100.