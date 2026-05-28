Supera Drake recórd histórico que tenía Michael Jackson

El rapero canadiense Drake volvió a hacer historia en la industria musical luego de superar un récord que durante décadas perteneció a Michael Jackson, consolidándose como el artista masculino solista con más canciones número uno en la historia del Billboard Hot 100.
La información fue confirmada por la revista especializada Billboard, que detalló que el debut de su nuevo sencillo Janice STFU en el primer lugar del Hot 100 permitió a Drake alcanzar un total de 14 temas en la cima de la lista, superando así el récord histórico que compartía con Michael Jackson.
El logro marca un nuevo capítulo en la carrera del intérprete canadiense, quien también consiguió otro récord importante: colocar 42 canciones en una sola semana dentro del Hot 100, una cifra nunca antes registrada en la historia de Billboard.
Drake is celebrating one of the biggest weeks ever on the Billboard Hot 100, with “Janice STFU” off "Iceman" debuting at No. 1, giving him his 14th career No. 1 on the Hot 100. This breaks his tie with Michael Jackson for the most chart-toppers by a solo male artist in the... pic.twitter.com/lkzDSA39Eb— TMZ (@TMZ)
May 26, 2026
Drake is celebrating one of the biggest weeks ever on the Billboard Hot 100, with “Janice STFU” off "Iceman" debuting at No. 1, giving him his 14th career No. 1 on the Hot 100. This breaks his tie with Michael Jackson for the most chart-toppers by a solo male artist in the... pic.twitter.com/lkzDSA39Eb
Durante años, Michael Jackson mantuvo el reconocimiento como el solista masculino con más números uno en el Billboard Hot 100, una lista considerada como uno de los principales indicadores del éxito comercial en la música estadounidense, señala elimparcial.com
Ahora, Drake rompe ese empate y se coloca oficialmente en la cima gracias al desempeño de Janice STFU, sencillo que debutó directamente en el primer lugar tras el lanzamiento de sus nuevos proyectos musicales.
Con ello, el rapero suma 14 canciones número uno en el Hot 100, dejando atrás las 13 que acumuló el llamado “Rey del Pop” durante su histórica trayectoria.
La revista Billboard destacó que este nuevo récord reafirma el impacto de Drake dentro de la industria musical contemporánea y su dominio en plataformas digitales, radio y ventas.
Además del nuevo récord de números uno, Drake también logró otra marca histórica relacionada con la cantidad de canciones posicionadas simultáneamente dentro del Billboard Hot 100.
De acuerdo con Billboard, el artista canadiense consiguió colocar 42 canciones en la lista durante una sola semana, superando el récord previo de Morgan Wallen, quien había logrado 37 temas en mayo pasado.
La cifra refleja el enorme impacto que tuvo el lanzamiento simultáneo de sus nuevos proyectos musicales y el alto volumen de reproducciones en plataformas digitales.
Asimismo, Billboard informó que Drake alcanzó otro hito importante al convertirse en el primer artista en superar las 400 entradas acumuladas dentro del Hot 100 a lo largo de su carrera.
Con 40 debuts registrados esta semana, el rapero continúa ampliando una trayectoria que desde hace años domina las listas de popularidad en Estados Unidos y distintos mercados internacionales.
La lista Billboard Hot 100 es considerada una de las mediciones más importantes de la industria musical en Estados Unidos.
El ranking combina distintos factores para determinar el desempeño de una canción, incluyendo reproducciones en plataformas de streaming, difusión en estaciones de radio y ventas digitales o físicas de sencillos.
Gracias a esta metodología, el Hot 100 se ha convertido en una referencia clave para medir la popularidad de artistas y canciones en el mercado estadounidense.
En el caso de Drake, el dominio constante en plataformas digitales ha sido uno de los factores fundamentales que le han permitido mantenerse durante años entre los artistas más exitosos de la actualidad.
El nuevo récord de Drake ocurre apenas días después del lanzamiento simultáneo de tres proyectos discográficos que sorprendieron a sus seguidores.
El pasado 15 de mayo, el rapero estrenó el álbum Iceman, un proyecto que llevaba casi dos años generando expectativa entre sus fanáticos.
Durante ese periodo, el cantante presentó adelantos y fragmentos de canciones en distintas transmisiones en vivo antes de confirmar oficialmente el lanzamiento del disco.
Sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando apenas unas horas antes del estreno reveló que también publicaría dos álbumes adicionales titulados Maid of Honour y Habibti.
El lanzamiento simultáneo de estos tres proyectos impulsó una enorme cantidad de reproducciones y permitió que decenas de canciones ingresaran al Hot 100 en la misma semana.
Con estos nuevos récords, Drake continúa consolidándose como uno de los artistas más influyentes y exitosos de la música contemporánea.
Desde el inicio de su carrera, el rapero canadiense ha mantenido una presencia constante en listas de popularidad gracias a temas que mezclan hip hop, R&B y sonidos urbanos que conectan con audiencias globales.
A lo largo de los años, el cantante ha acumulado múltiples premios, colaboraciones internacionales y cifras millonarias de reproducciones en plataformas digitales.
Ahora, al superar una marca histórica de Michael Jackson y establecer nuevos récords en Billboard, Drake vuelve a colocarse en el centro de la conversación musical internacional.