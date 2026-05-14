Supera ‘El Diablo Viste a la Moda 2’ a ‘Mortal Kombat II’ en la taquilla

El épico estreno de El Diablo Viste a la Moda 2 no se quedó sólo en una secuela palomera, sino que sigue haciendo eco entre la audiencia y, en especial, a dos semanas de su llegada a los cines, no suelta la corona, pues tiene en su bolsillo “de Prada” 433.2 millones de dólares gracias a la taquilla mundial. Incluso con la llegada de Mortal Kombat II, la cinta no dejó su trono, ya que la producción de pelea de Warner recaudó 40 millones de dólares en la taquilla local.

Mortal Kombat 2.

Mientras tanto, la cinta inspirada en la vida del “Rey del Pop”, Michael, quedó en tercer lugar en su tercer fin de semana, con otros 36.5 millones de dólares recaudados durante ese periodo, apenas 33 por ciento menos que el fin de semana pasado. La biopic de Michael Jackson ya ha obtenido 240.5 millones de dólares en Norteamérica y acumula 577.4 millones de dólares a nivel mundial, señala vanguardia.com

A semanas de que se estrenen las grandes apuestas del verano en México, la llegada de las joyas cinematográficas del momento ha motivado a la audiencia no sólo a asistir a las salas, sino también a confirmar el gusto internacional. El Diablo Viste a la Moda 2, con Meryl Streep y Anne Hathaway a la cabeza del elenco, ha hecho que México aporte a la cuenta global 205.99 millones de pesos, con 2.43 millones de asistentes a las funciones y, tan sólo en la segunda semana, sumó 190.18 millones de pesos. Por su parte, Michael registra de manera acumulada 312.27 millones de pesos, aunque se ubica en la segunda posición tras ingresar esta semana 101.47 millones de pesos en taquilla. Cerca de su salida de cartelera, Super Mario Galaxy: La Película agregó esta semana 52.93 millones de pesos en la taquilla mexicana, contribuyendo a una recaudación mundial actual de 894 millones de dólares.