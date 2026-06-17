Supera ‘Michael’ a ‘Bohemian Rhapsody’ como biopic musical

La película biográfica de Michael Jackson, Michael, ha superado a Bohemian Rhapsody, la cinta biográfica de Freddie Mercury, convirtiéndose en el biopic musical más taquillero de todos los tiempos. Hasta el domingo (14 de junio), Michael ha recaudado más 932.2 millones de dólares, mientras que Bohemian Rhapsody logró recaudar 911 millones de dólares. Michael todavía tiene un camino por recorrer para convertirse en la biografía más taquillera de todos los tiempos (no solo la biografía musical más taquillera). Oppenheimer, la película biográfica de 2023 de Christopher Nolan sobre el físico teórico J. Robert Oppenheimer, quien ayudó a desarrollar las primeras armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial, recaudó 975.8 millones de dólares a nivel mundial.

Según las cifras de Box Office Mojo, las ventas internacionales de boletos representan el 61.1 por ciento del total mundial de taquilla de Michael hasta la fecha. El resto proviene de Estados Unidos y Canadá. En comparación, las ventas internacionales de boletos representaron el 76.2 por ciento del total mundial de taquilla de Bohemian Rhapsody, señala billboard.com Jackson tiene una larga historia liderando los charts, que se remonta al primer éxito No. 1 de los Jackson 5 en el Billboard Hot 100 con I Want You Back en enero de 1970.