Supera ‘Michael’ a ‘Bohemian Rhapsody’ como biopic musical

La película biográfica de Michael Jackson, Michael, ha superado a Bohemian Rhapsody, la cinta biográfica de Freddie Mercury, convirtiéndose en el biopic musical más taquillero de todos los tiempos.
Hasta el domingo (14 de junio), Michael ha recaudado más 932.2 millones de dólares, mientras que Bohemian Rhapsody logró recaudar 911 millones de dólares.
Michael todavía tiene un camino por recorrer para convertirse en la biografía más taquillera de todos los tiempos (no solo la biografía musical más taquillera).
Oppenheimer, la película biográfica de 2023 de Christopher Nolan sobre el físico teórico J. Robert Oppenheimer, quien ayudó a desarrollar las primeras armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial, recaudó 975.8 millones de dólares a nivel mundial.
Según las cifras de Box Office Mojo, las ventas internacionales de boletos representan el 61.1 por ciento del total mundial de taquilla de Michael hasta la fecha. El resto proviene de Estados Unidos y Canadá.
En comparación, las ventas internacionales de boletos representaron el 76.2 por ciento del total mundial de taquilla de Bohemian Rhapsody, señala billboard.com
Jackson tiene una larga historia liderando los charts, que se remonta al primer éxito No. 1 de los Jackson 5 en el Billboard Hot 100 con I Want You Back en enero de 1970.
Jackson y Mercury tienen mucho en común. Ambos alcanzaron la fama en grupos: Los Jackson 5 y Queen, respectivamente. Ambos son ampliamente considerados como dos de los mejores artistas de todos los tiempos. Y ambos murieron mucho antes de lo esperado.
Mercury falleció en 1991 a los 45 años por complicaciones relacionadas con el sida. Jackson murió en 2009 a los 50 años por un paro cardíaco causado por una intoxicación aguda de propofol.
Las dos superestrellas se cruzaron a principios de la década de 1980, cuando Jackson asistió a conciertos de Queen en Los Ángeles. Ocasionalmente cenaban juntos e incluso grabaron tres demos de canciones que quedaron sin terminar.
Otro vínculo en común: se han realizado exitosas producciones teatrales basadas en la música de ambos artistas. El musical de Queen We Will Rock You se estrenó en el West End de Londres en 2002. MJ: The Musical ha sido un éxito en Broadway desde el 6 de diciembre de 2021.
Además, Graham King, quien coprodujo Michael junto con los asociados de Jackson de toda la vida, John Branca y John McClain (quien falleció el 26 de mayo a los 71 años), también coprodujo Bohemian Rhapsody y una tercera película biográfica musical incluida en la lista de biografías musicales de Billboard, Jersey Boys, la historia de The Four Seasons.
Los biopics sobre músicos más taquilleros en términos de recaudación mundial incluyen The Sound of Music (La Novicia Rebelde), que cuenta la historia de Maria von Trapp y The Trapp Family Singers).
Otra es Green Book, que trata sobre un viaje por carretera realizado por el pianista y compositor Don Shirley; Florence Foster Jenkins, sobre una heredera y soprano sin talento de ese nombre; y Music of the Heart, sobre la violinista y educadora musical Roberta Guaspari. Meryl Streep protagonizó las dos últimas películas.