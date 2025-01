Supera ‘Sour’ de Olivia Rodrigo las 14 mil millones de reproducciones en Spotify

A más de tres años de su lanzamiento, SOUR de Olivia Rodrigo sigue cosechando éxitos alrededor del mundo, pues durante la mañana de este domingo se ha confirmado que el álbum ha logrado sumar más de 14 mil millones de repoducciones en Spotify.

Dicho logro posiciona a Rodrigo como la única artista femenina en llegar a dicha cantidad en la plataforma de streaming, superando a Future Nostalgia de Dua Lipa, Lover de Taylor Swift, When We All Fall Asleep, Where Do We Go de Billie Eilish y SOS de SZA.

Del mismo modo, SOUR se ha convertido en el cuarto álbum más escuchado en Spotify, justo detrás de Un Verano Sin Ti de Bad Bunny, Starboy de The Weeknd y Divide de Ed Sheeran.