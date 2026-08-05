Supera ‘Spider-Man: Brand New Day’, los mil millones de dólares en sólo seis días de su estreno

Spider-Man: Brand New Day superó los mil millones de dólares en taquilla global en apenas seis días desde su estreno, una velocidad de recaudación que solo Avengers: Endgame con mil 200 millones de dólares en su fin de semana de apertura en 2019 logró superar. La película, producida por Sony Pictures y Marvel Studios, protagonizada por Tom Holland como el superhéroe arácnido, se convirtió en la segunda producción más veloz en alcanzar ese umbral en la historia del cine. “Es abrumador, francamente, encontrarnos en esta posición un lunes por la mañana, de la mejor manera posible”, declaró Kevin Feige, presidente de Marvel Studios y productor del filme, en declaraciones a Variety.

En Estados Unidos, el film acumuló 407 millones de dólares en cuatro días de estreno, una cifra que la convirtió en la película más rápida en superar los 400 millones de dólares en el mercado doméstico, señala infobae.com A eso se sumó un lunes histórico: 47 millones de dólares en un solo día, por encima de los 40 millones de dólares que Black Panther había registrado en 2018. En el resto del mundo, la cinta sumó 645.8 millones de dólares adicionales.

Sadie Sink, Jon Bernthal, Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon.

El fin de semana de apertura también dejó marcas sin precedentes. Con 360 millones de dólares en su debut doméstico y 932 millones de dólares a escala global en solo tres días, la película desplazó a Avengers: Endgame, que había recaudado 357 millones de dólares como el mayor estreno de fin de semana de la historia en Estados Unidos. Fue, además, el segundo debut global más alto de todos los tiempos. En previas, la cinta recaudó 72 millones de dólares, y su primer día de exhibición alcanzó los 169.8 millones de dólares, ambas cifras récord. “No esperaba que el récord de Endgame fuera superado, pero no podría estar más feliz de que lo fuera este fin de semana pasado por nuestra película número 38 del UCM”, afirmó Feige en declaraciones a la revista.