Superman lanza el primer póster de su película para 2025

Superman. ‘El hombre de Acero’, uno de los estrenos más esperados para el 2025, regresará a la pantalla grande con una nueva versión bajo la producción creativa de James Gunn.

La productora Warner Bros presentó el primer póster de la cinta a través de sus redes sociales, en el que se ve al actor David Corenswet (quien interpretará a Clark Kent/Superman) con el tradicional traje azul y la capa roja elevándose y con la mirada hacia arriba.

“Mira al cielo”, dice en la leyenda, haciendo referencia a una de las líneas más tradicionales de la saga de Superman y que suele anunciar la presencia del super héroe volando por los aires.

En esta nueva versión se busca recuperar el enfoque optimista y mítico del “Hombre de acero”.

“Los sueños nos salvan, nos ayudan a levantarnos y a transformarnos”.

La cinta llegará a los cines el 11 de julio de 2025. Además, se espera que este jueves 19 de diciembre podamos ver el primer tráiler.

El regreso de Superman buscará reiniciar un universo nuevo de películas y series en el mundo de DC Cómics que ya incluye algunos proyectos como Peacemaker o Creature Commandos que también fueron supervisados por James Gunn. Sin embargo, los siguientes en la lista son: Supergirl: Woman of Tomorrow, Batman: The Brave and the Bold, Swamp Thing, The Autority, Paradise Lost, Booster Gold, Waller y Lantern Corps.