La primera llenará del color rosa las salas de cine, donde se verá el live action de Barbie , una de las muñecas más famosos en el mundo, en un filme protagonizado por la actriz Margot Robbie interpretando a Barbie , acompañada también por Ryan Gosling en el papel de Ken, Simu Liu (también llamado Ken) Dua Lipa, Will Ferrell, John Cena, entre otros.

Barbie ha tenido un impulso, con una inventiva y una energía que la película tal vez inevitablemente no pueda mantener. En medio de todo el bombo y platillo que ha convertido su estreno en una ocasión cada vez menos frecuente para ir al cine, la película de la directora Gerwig demuestra ser un intento ambicioso de reflexionar sobre el lugar que Barbie ocupa en el siglo XXI, menos de lo que podría ser, pero bastante cerca de lo que debería ser.

Su compañero Ken (Ryan Gosling) irá con ella, juntos descubrirán cómo es el mundo de verdad. Claro que cuando el CEO de Mattel (Will Ferrell) sepa que Barbie ha escapado de Barbieland, evitará a toda costa la catástrofe y querrá devolver de nuevo a esta muñeca de juguete a una caja.

Claro que Barbie se hace algunas preguntas, cuestiones bastante incómodas que no encajan con el mundo idílico en el que ella y las demás Barbies viven. Cuando Barbie se dé cuenta de que es capaz de apoyar los talones en el suelo, y tener los pies planos, decidirá calzarse unos zapatos sin tacones y viajar hasta el mundo real.

De la “chupifiesta” y la algarabía, ahora llega el drama con el filme Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan, que recrea cómo el científico J. Robert Oppenheimer lideró el proyecto de creación de la bomba atómica para Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial.

El físico teórico estadounidense Julius Robert Oppenheimer (1904-1967) es considerado el Padre de la bomba atómica por liderar el equipo de científicos del Proyecto Manhattan, que desarrolló las primeras armas nucleares, durante la Segunda Guerra Mundial. En Oppenheimer es interpretado por el actor Cillian Murphy.

El filme es un retrato desgarrador de un hombre cuya brillantez provocó una destrucción nunca vista en el mundo. También dura más de tres horas, por lo que requerirá cierta resistencia mental y física por parte del espectador, sin olvidar que está en la clasificación “R”, aunque por desnudos y lenguaje, no por violencia.

Murphy interpreta a Oppenheimer desde que era un joven estudiante en Cambridge en la década de 1920 hasta la era McCarthy de la posguerra y más allá.

A su alrededor se arremolina un quién es quién de científicos, militares y políticos impecablemente vestidos, junto con las mujeres de su vida, su esposa Kitty (Emily Blunt) y su amante Jean Tatlock (Florence Pugh), un vasto elenco de apoyo como Matt Damon, Robert Downey Jr., Scott Grimes, entre otros.

El guión de Nolan, escrito, inusualmente, en primera persona, se basó en la biografía definitiva American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer de Kai Bird y Martin Sherwin.

‘Barbenheimer’ en números

- Nuevas estimaciones ponen a Barbie con 158 millones de dólares durante su fin de semana de estreno en EU. Sería el mejor estreno del año superando a Super Mario Bros, mientras que Oppenheimer rondaría en los 60 millones.

-Desde 2013 no había dos filmes debutando con más de 50 millones de dólares recaudados en taquilla.

-Entre ambas películas, se podría alcanzar 220 millones de dólares este mismo fin de semana, lo que sería equivalente al debut de una Star Wars Last Jedi o Avengers.