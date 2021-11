Surgen rumores de que Megan Fox y Machine Gun Kelly terminaron

Surgen rumores alrededor de la pareja formada por Machine Gun Kelly y Megan Fox, luego de que el cantante ganó un American Music Award como el Mejor Artista de Rock del Año, pero su novia no estuvo con él en tan importante momento.

La actriz de Transformers brilló por su ausencia durante la gala y los rumores sobre una posible ruptura no se hicieron esperar.

Y es que desde que ambos hicieron pública su relación, en julio del año pasado, el intérprete de Bloody Valentine y la estrella de Hollywood se han dejado ver juntos en alfombras rojas y otros eventos.

Durante la alfombra roja de los AMA's, Machine Gun Kelly desfiló con su hija, Casie, de 12 años, ambos con atuendos negros y estoperoles brillantes que parecía que se habían puesto de acuerdo para lucir casi iguales. La pequeña es fruto de la relación que el rapero de 31 años tuvo con su ex pareja, Emma Cannon, precisó Page Six.

Machine Gun Kelly y su hija robaron cámara durante el evento que premia a lo mejor de la música de Estados Unidos, pero la ausencia de Megan también fue tema de conversación. En redes sociales fue inevitable no sospechar si la pareja de moda ya había terminado, sobre todo porque aún no se conoce la razón por la que no fue con ellos a la ceremonia.

Sin embargo, algunos fanáticos de los famosos recordaron que apenas el miércoles 17 de noviembre, Megan Fox y su novio, Machine Gun Kelly, cuyo nombre real es Colson Baker, fueron captados a bordo de una motocicleta Italika por las calles de Tulum, una de las zonas turísticas más importantes de Quintana Roo, en México. De acuerdo con el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de la marca de motos, las estrellas habían ido a una boda.

Por esta razón, muchos creen que en realidad la pareja no terminó, sino que tras volver del viaje, la actriz prefirió que el cantante fuera a la gala de los AMA's con Casie.

Machine Gun Kelly y Megan Fox aparecieron oficialmente juntos por primera vez justo en la alfombra roja de los AMAs 2020, en la que ella portó un ceñido vestido verde botella con zapatillas negras, mientras que su novio presumía un extravagante traje blanco con botas plateadas.

Desde entonces no han faltado a ninguna ceremonia alusiva al cine, la música y hasta el arte. Recientemente llamaron la atención de todos al aparecer en la alfombra roja de los MTV Music Awards, donde ella lució un sensual vestido transparente que dejó a todos con la boca abierta, el cuál escogió el propio Machine Gun Kelly.