Aunque la protagonista de ‘Los hechiceros de Waverly Place’ no sigue al galán de Hollywood en dicha red social, los fanáticos de ambos comenzaron a especular sobre un posible romance al compartir un video en el que Selena confiesa estar enamorada de Chris Evans.

Durante una visita de la intérprete de Baila conmigo hace uno años al programa 'Watch What Happens Live with Andy Cohen' declaró; “Me gusta Chris Evans, es muy lindo”.

Hace unos días, Selena Gomez y Chris Evans fueron fotografiados en Los Ángeles, California, a las afueras de un estudio y más tarde en un restaurante de la misma ciudad, publicó panoramaweb.com.mx.

Sin embargo, de acuerdo a diversos portales norteamericanos todo parece indicar que solo trabajarán juntos en un nuevo proyecto, del que hasta el momento se desconocen los detalles.