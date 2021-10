Susana Zabaleta revela que fuma mariguana para combatir enfermedad que padece

View this post on Instagram

“Nunca en mi vida he probado otra cosa, es que tengo una enfermedad que se llama fibromialgia, no sé si la conoces. Entonces, cuando fumas mota ya te puedes mover increíblemente bien, no te duelen las articulaciones”, afirmó la actriz, ante lo que el influencer le respondió bromeando: “Qué bonitos los pretextos de drogadictos”.

“Yo usé la palabra Kinky, la cual es un adjetivo calificativo en inglés que significa perverso, entonces ese disco era un poco perverso, porque hablaba un poquito de las canciones que te hacen sufrir, y estos cabro ... me demandaron junto con los de Ocesa, me echaron todo”, afirmó la cantante.

Además, cuánto dinero le costó el conflicto legal: “400 mil pesos me costó la demanda, no la perdí pero ahí se quedó lo que le pagué a los abogados. No se metan en demandas, es una hu .... Ellos me demandaron, yo no los demandé, ni siquiera son de mi generación ”, dijo Susana.

Tras pedir irónicamente que Susana cantara una canción del grupo mexicano, El Escorpión vocalizó unas líneas de la canción Bésame mucho de Los Panchos en armonía con la intérprete, quien afirmó que es difícil hacer un dueto musical de manera profesional y contó su experiencia.

“Cuando uno canta con alguien, también se necesita química en el estudio, es como cuando tienes una entrevista, dices qué rico platiqué, cuando cantas es exactamente lo mismo, se necesita una conexión y que los armónicos de tu voz funcionen con el que está enfrente ”, afirmó Zabaleta.

Asimismo, todos los que han sido los cantantes con los que lograron una buena química al cantar: “Con Fernando de la Mora tuve una conexión muy buena igual con el maestro Armando Manzanero y con Regina Orozco , ellos fueron increíbles”.

Susana y El Escorpión Dorado coquetearon a manera de broma, por lo cual la cantante aprovechó para dar detalles de la primera vez que besó a alguien.

“A mí no me gustan los besos con lengua porque Juan Antonio de la Fuente del Bosque, oriundo de Monclova, Coahuila de 230 mil habitantes, cuando yo tenía 12 años, me metió la lengua en mi primer beso”, comentó la actriz