Suspende Netflix grabaciones de la nueva película protagonizada por Denzel Washington

Según la información revelada por fuentes cercanas al proyecto, la pausa responde a diferencias relacionadas con el presupuesto de la película.

La decisión llega cuando el filme se preparaba para iniciar rodajes en Italia durante los próximos meses, generando incertidumbre sobre el futuro de una producción que había despertado gran expectativa entre los amantes del cine histórico.

Netflix decidió suspender temporalmente la preproducción de Hannibal, la película protagonizada por Denzel Washington que narra la historia del legendario estratega militar cartaginés Aníbal Barca.

La decisión llega cuando el filme se preparaba para iniciar rodajes en Italia durante los próximos meses, generando incertidumbre sobre el futuro de una producción que había despertado gran expectativa entre los amantes del cine histórico, detalla elheraldo.co

Según la información revelada por fuentes cercanas al proyecto, la pausa responde a diferencias relacionadas con el presupuesto de la película.

Netflix y los productores continúan negociando los costos finales de una producción que contempla recreaciones históricas de gran escala, complejas escenas de batalla y grabaciones internacionales, elementos que suelen elevar considerablemente la inversión requerida.

Por ahora, la plataforma mantiene su interés en sacar adelante el proyecto, aunque busca ajustar los gastos antes de dar luz verde definitiva al rodaje.

La cinta tiene como principal atractivo la participación de Denzel Washington, quien asumirá el reto de interpretar a Aníbal, considerado por muchos historiadores como uno de los más brillantes estrategas militares de todos los tiempos.

La historia abordará algunos de los episodios más importantes de la Segunda Guerra Púnica, conflicto que enfrentó a Cartago y Roma y que convirtió a Aníbal en una figura legendaria de la historia antigua.

Detrás de las cámaras se encuentra Antoine Fuqua, director reconocido por películas como Training Day y la saga The Equalizer.

Igualmente, la producción ha dicho que la suspensión es temporal y que las conversaciones continúan para encontrar una solución que permita retomar los trabajos en los próximos meses.

Hasta ahora no se han anunciado cambios en el elenco ni en el equipo creativo, por lo que la intención sigue siendo producir la película bajo el respaldo de Netflix una vez se resuelvan los asuntos financieros.