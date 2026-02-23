Suspenden presentación de Kali Uchis en el Auditorio Telmex

El concierto que presentaría Kali Uchis en el Auditorio Telmex de Guadalajara, el domingo pasado, fue cancelado, luego de los hechos de seguridad acontecidos ese mismo día en varios puntos de Jalisco.

Ocesa, la empresa promotora, dio un aviso oficial dirigido al público de Guadalajara, en el que además se detalló el procedimiento para la devolución del dinero.

“Debido a circunstancias ajenas al artista, al promotor y al recinto, el show de Kali Uchis, programado para el 22 de febrero en el Auditorio Telmex no se llevará a cabo”.

Detallaron que quienes adquirieron sus entradas en línea recibirán el reembolso automático en la tarjeta utilizada para la compra, sujeto a los plazos establecidos por cada institución bancaria.

Por otro lado, las personas que compraron boletos en taquilla podrán solicitar la devolución directamente en el mismo punto de venta durante los próximos días.

Para resolver dudas adicionales, la organización indicó que los asistentes pueden consultar la política de compra disponible en el enlace oficial proporcionado en el aviso.