“Un hombre completo es un hombre que tiene la capacidad de ser violento, pero tiene el dominio de su carácter para no usarlo o usarlo únicamente en los momentos correctos. Estoy seguro que cualquier mujer, que me está escuchando ahorita, querría a un hombre que siempre sea pacifista, que siempre esté tranquilo, pero si mañana la asaltan tenga la capacidad de defenderla; estoy seguro, absolutamente, seguro”.

“Hoy en día estamos queriendo quitarle la masculinidad al hombre considerándola tóxica. Un hombre que no tiene la capacidad de ser violento, no es un hombre completo”, mencionó Kalimba en el podcast Auténticos (YouTube).

Y agregó. “¿Quién no quiere una persona que te pueda defender? ¿Quién no quiere un hombre que, en su momento, pueda usar su coraje, pueda usar su fuerza? Todos, es parte de ser hombre”. “No le estoy quitando la fuerza a la mujer y son capaces de hacer absolutamente todo también. Pero cada uno está diseñado para desempeñar su parte dentro de una sociedad”, continuó.

“Él decía que un verdadero hombre tiene la capacidad de ser violento pero no lo utiliza; pero su dominio le permite no utilizarlo, eso es un verdadero hombre. Si tú le quitas la masculinidad no estás teniendo un hombre completo, estás teniendo un debilucho. Seamos honestos, ninguna verdadera es mujer atraída por un debilucho, esa es la verdad”.

Estos comentarios parecen no haber sido del agrado de los cibernautas, quienes no dudaron en expresarse al respecto. “Yo no quiero, gracias. Tremendo discurso machista escudado en la ‘naturaleza’. Soy verdadera mujer y no busco un hombre que me defienda”, advirtió una usuaria.

“Kalimba necesita un curso de sensibilización en nuevas masculinidades de manera urgente. Que forma tan espeluznante la de querer reforzar los roles tradicionales y más aún usando la palabra violento en un país con una tasa de feminicidio tan alta como lo es México”; “No señor, es parte de ser cavernícola. Una cosa es la fuerza física, el carácter, advirtió otra usuaria.