Talina Fernández revela quién la orilló a salir del programa ‘Hoy’

La conductora de televisión Talina Fernández reveló los malos tratos que recibió, mientras trabajaba como presentadora de “Hoy”, la revista matutina de Televisa y que determinaron su salida del programa, esto de acuerdo con información de Infobae.

La apodada “Dama del buen decir” fue presentadora del matutino en 1998 y trabajaba junto al actor y ahora político Alfredo Adame. Sin embargo, durante su desempeño en la revista televisiva, Talina recibió malos tratos por parte de Alexis Núñez, quien en ese entonces ocupaba el cargo de productor.

Durante una dinámica en el programa “Sale el Sol”, que la presentadora narró algunos episodios desafortunados entre ella y el productor y aseguró que este le hizo “la vida imposible”, a tal grado que tuvo que despedirse de la revista.

“Yo empecé el programa ‘Hoy’ con Alfredo Adame, me llevaba muy bien con él, pero con el que no me llevaba, desde el principio me aborreció, era con un productor que trajo Televisa, que se llamaba Alexis Núñez. Me hizo la vida tan absolutamente miserable que tuve que dejar el programa ”, señaló Talina.

“Me hablaba feo, ‘vete para allá’, horrible. No sabes qué ser humano tan especial. Y yo fui su pluma de vomitar, así que en cuanto yo aparecía este hombre empezaba a tirar malas ondas, tanto que me fui del programa. Alexis Núñez te recuerdo con horror”.

Por otra parte, el 29 de abril, en el mismo espacio televisivo de grupo Imagen, Talina conmovió a todos los espectadores y conductores del programa cuando recordó a su hija, Mariana Levy, y rompió en llanto al hablar de su desafortunado fallecimiento, hace 16 años.