Tania Ruiz Eichelmann dio detalles en una entrevista de su reciente ruptura amorosa con el expresidente mexicano, Enrique Peña Nieta, en la revista HOLA!, misma medio donde se dio a conocer la noticia.

A través de una entrevista, Tania Ruiz compartió con la periodista Mónica Sánchez, desde Madrid, España, donde estudia diseño de interiores, que tras la ruptura ha llorado, pero que esa acción le ha permitido sanar y liberar sus emociones, lo que la ha hecho más fuerte.

“¿Que si he llorado? Sí, pero llorar sana y libera. Me permití expresar lo que sentía. Trate de comprender mi proceso de duelo, me responsabilicé de mí, y cada día me fui haciendo más fuerte”, dijo para la revista de espectáculos HOLA!

Ante la pregunta de Mónica Sánchez si existe una posibilidad de reconciliación con el expresidente mexicano, la potosina respondió: “Nadie sabe lo que le depara el futuro”. Así, Ruiz Eichelmann deja abierta la posibilidad de volver a su relación con Peña Nieto a pesar del duelo que vive tras la ruptura.

“Todas las personas cambiamos y adquirimos conocimiento que nos mejoran. [...] No me gusta planear. Me gusta que la vida me sorprenda. Lo mejor es disfrutar lo único que existe, que es el momento presente”, dijo en su entrevista con la revista.